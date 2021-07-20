ФСБ утвердит список запрещённых к передаче иностранцам военных сведений

Ряд военных сведений, которые не относятся к гостайне, но могут навредить интересам России, запретят передавать иностранным государствам, следует из проекта приказа директора ФСБ.

Проект опубликован на портале проектов нормативных актов.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте.

Сведения поделены на военные, не содержащие гостайну, и военно-производственные, не содержащие гостайну.

Список таких сведений насчитывает 61 пункт.

30 декабря 2020 года Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО до конца февраля 2021 года Николая Колабухова, подозреваемого по делу о незаконном получении сведений, которые составляют государственную тайну.