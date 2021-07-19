Путин прокомментировал демографическую ситуацию в России

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что ситуация с уровнями рождаемости и смертности в России в последние несколько лет является неблагоприятной в связи с пандемией и демографическими ямами.

«К сожалению, в последние несколько лет в силу ряда обстоятельств... Об этом мы тоже много раз говорили: две ямы демографические плюс ещё и ковид этот несчастный дают нам такую неблагоприятную картину с точки зрения рождаемости и убытия населения», — сказал Путин.

Также президент России рассказал, что в прошлом году более 3,5 млн российских семей улучшили свои жилищные условия.

Кроме того, Путин заявил, что в число нерешённых проблем страны входят бедность, низкие доходы семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения и изношенность школьных зданий.