Путин прокомментировал демографическую ситуацию в России
- © Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images
«К сожалению, в последние несколько лет в силу ряда обстоятельств... Об этом мы тоже много раз говорили: две ямы демографические плюс ещё и ковид этот несчастный дают нам такую неблагоприятную картину с точки зрения рождаемости и убытия населения», — сказал Путин.
Также президент России рассказал, что в прошлом году более 3,5 млн российских семей улучшили свои жилищные условия.
Кроме того, Путин заявил, что в число нерешённых проблем страны входят бедность, низкие доходы семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения и изношенность школьных зданий.