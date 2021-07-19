Путин назвал число улучшивших жилищные условия в 2020 году россиян

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Президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году более 3,5 млн российских семей улучшили свои жилищные условия.
Путин назвал число улучшивших жилищные условия в 2020 году россиян
  • АГН «Москва»

«В прошлом году свыше 3,5 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. И такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми», — сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин отметил, что с 2021 года льготы по ипотеке предоставляются и родителям, у которых рождается первый ребёнок.

Ранее российский лидер поручил подготовить изменения в законодательство касательно освобождения семей с двумя и более детьми от налога с продажи жилья, если в ближайший год они планируют приобрести новое.

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