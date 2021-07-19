Путин назвал нерешённые проблемы в России

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что в число нерешённых проблем страны входят бедность, низкие доходы семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения и изношенность школьных зданий.

Как он отметил, российские власти понимают, что, наряду с реальными достижениями, есть значительное число нерешённых задач, «проблем, которые чувствительны для людей».

«Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий», — заявил глава государства.

Путин рассказал, что эти и другие вопросы граждане поднимали в том числе в ходе прямой линии.

Также президент России заявил, что сроки выполнения задач по нацпроектам переноситься не будут.