Путин заявил, что сроки выполнения задач по нацпроектам переноситься не будут
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Об этом глава государства сказал в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
Путин подчеркнул, что россияне ждут ускоренного, динамичного развития территорий, на которых они живут.
«Хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем», — отметил президент.
Также Путин сообщил, что рост ВВП России по итогам года будет близок к 4%.