Путин заявил, что сроки выполнения задач по нацпроектам переноситься не будут

Президент России Владимир Путин заявил, что сроки выполнения задач в рамках национальных проектов переноситься не будут.

Об этом глава государства сказал в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.

Путин подчеркнул, что россияне ждут ускоренного, динамичного развития территорий, на которых они живут.

«Хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем», — отметил президент.

Также Путин сообщил, что рост ВВП России по итогам года будет близок к 4%.