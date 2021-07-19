Путин заявил, что сроки выполнения задач по нацпроектам переноситься не будут

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что сроки выполнения задач в рамках национальных проектов переноситься не будут.
Путин заявил, что сроки выполнения задач по нацпроектам переноситься не будут
  • kremlin.ru

Об этом глава государства сказал в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.

Путин подчеркнул, что россияне ждут ускоренного, динамичного развития территорий, на которых они живут.

«Хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем», — отметил президент.

Также Путин сообщил, что рост ВВП России по итогам года будет близок к 4%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить