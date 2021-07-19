Путин заявил, что рост ВВП России по итогам года будет близок к 4%
- © Sergei Ilyin/Kremlin Pool
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По его словам, благодаря ответственной и одновременно гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей стране удалось быстро преодолеть кризисные последствия.
«Так, экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ну, надеюсь, что близко к этому», — сказал глава государства.
Он призвал использовать эти позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей.
Ранее Путин заявил, что в целом последствия пандемии в России преодолены, экономика восстановилась.