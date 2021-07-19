Путин заявил, что рост ВВП России по итогам года будет близок к 4%

Короткая ссылка
Рост ВВП России по итогам 2021 года будет близок к 4%, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин заявил, что рост ВВП России по итогам года будет близок к 4%
  • © Sergei Ilyin/Kremlin Pool
  • globallookpress.com

По его словам, благодаря ответственной и одновременно гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей стране удалось быстро преодолеть кризисные последствия.

«Так, экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ну, надеюсь, что близко к этому», — сказал глава государства.

Он призвал использовать эти позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей.

Ранее Путин заявил, что в целом последствия пандемии в России преодолены, экономика восстановилась.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить