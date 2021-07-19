Суд оштрафовал журналиста «Ленты.Ру» на 1 тысячу рублей

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Басманный суд Москвы постановил назначить административный штраф в размере 1 тыс. рублей в отношении журналиста интернет-издания «Лента.Ру» Анастасии Завьяловой.
Суд оштрафовал журналиста «Ленты.Ру» на 1 тысячу рублей
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что суд признал её виновной в совершении нарушения по ч. 2 ст. 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти»).

«Ей назначен административный штраф в размере 1 тыс. рублей», — заявили в суде.

Ранее издание «Лента.Ру» сообщило о задержании в центре Москвы своего корреспондента Анастасии Завьяловой

В сообщении говорилось, что Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребёнком на Чистых прудах и начала снимать происходящее на камеру.

Издание утверждает, что Завьялову «толкнули, ударили головой об стол и наступили на неё коленом», а также «нанесли травму руки», после чего доставили в отдел.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве, девушку задержали за «воспрепятствование служебной деятельности сотрудниками полиции». В правоохранительных органах также заявили, что девушка не реагировала на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения и не заявляла о профессиональном статусе журналиста.

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