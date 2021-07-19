Суд оштрафовал журналиста «Ленты.Ру» на 1 тысячу рублей
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что суд признал её виновной в совершении нарушения по ч. 2 ст. 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти»).
«Ей назначен административный штраф в размере 1 тыс. рублей», — заявили в суде.
Ранее издание «Лента.Ру» сообщило о задержании в центре Москвы своего корреспондента Анастасии Завьяловой.
В сообщении говорилось, что Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребёнком на Чистых прудах и начала снимать происходящее на камеру.
Издание утверждает, что Завьялову «толкнули, ударили головой об стол и наступили на неё коленом», а также «нанесли травму руки», после чего доставили в отдел.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве, девушку задержали за «воспрепятствование служебной деятельности сотрудниками полиции». В правоохранительных органах также заявили, что девушка не реагировала на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения и не заявляла о профессиональном статусе журналиста.