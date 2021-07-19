Правозащитники призывают Генпрокуратуру проверить действия полиции в отношении журналиста «Ленты.Ру»

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RT
Генпрокуратуре следует изучить правомерность действий полиции в отношении журналиста «Ленты.Ру» Анастасии Завьяловой, задержанной ранее в Москве. С таким призывом в ведомство обратился правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Правозащитники призывают Генпрокуратуру проверить действия полиции в отношении журналиста «Ленты.Ру»
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В заявлении, оказавшемся в распоряжении RT, общественник просит отреагировать на работу сотрудников Второго оперативного полка МВД России по городу Москве, которые, как он утверждает, произвели задержание Завьяловой с применением физической силы.

Правозащитник пояснил, что действия сотрудников могут подпадать под ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий», поэтому оценить задержание журналистки также должны в Управлении собственной безопасности МВД России.

«Налицо плохая работа с личным составом. Зачем её было толкать, зачем надо было применять физическую силу, это недопустимо. Это ещё один сигнал, что надо усиливать общественный контроль над полицией», — пояснил Мельников.

Ранее сотрудники издания «Лента.ру» сообщили, что вечером, 17 июля, Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребёнком на Чистых прудах и начала снимать происходящее на камеру.

Издание утверждает, что Завьялову «толкнули, ударили головой об стол и наступили на неё коленом», а также «нанесли травму руки», после чего доставили в отдел.

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