В «Ленте.Ру» рассказали о задержании корреспондента в центре Москвы

Издание «Лента.Ру» сообщило о задержании в центре Москвы своего корреспондента Анастасии Завьяловой. Главный редактор издания Владимир Тодоров заявил, что редакция оказывает сотруднице всю возможную помощь.

Как пишет издание, вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребёнком на Чистых прудах и начала снимать происходящее на камеру.

После начала съёмки в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники полиции «попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков, а затем задержали Завьялову и доставили её в отдел МВД по Басманному району», говорится на сайте «Ленты.Ру».

Издание утверждает, что Завьялову «толкнули, ударили головой об стол и наступили на неё коленом», а также «нанесли травму руки», после чего доставили в отдел.

В сообщении также отмечается, что сотрудник полиции «более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении».

«В итоге Завьялова была обвинена по статье 20.1.2 КОАП и задержана до решения суда до понедельника, 19 июля», — сообщил сайт.

По последним данным издания, девушку госпитализировали в Боткинскую больницу, оказали там необходимую помощь и вернули в отделение полиции.

Главный редактор «Ленты.Ру» Владимир Тодоров сообщил РИА Новости, что редакция работает над ситуацией.

«Конечно, редакция и уже оказывала, и окажет всю необходимую юридическую помощь. Ещё в момент задержания, вскоре после задержания был найден адвокат, он приехал и помог Анастасии со всеми процедурами», — сказал он.

По словам Тодорова, девушка не выходит на связь — она находится в камере, «соответственно, у неё отняли телефон».

«Юридическая поддержка и впредь будет оказана. Более того, мы всё проанализировали, уже знаем, что у нас есть полнейшая возможность всю эту историю оспаривать, и правда на самом деле на нашей стороне. Поэтому мы, естественно, будем этим заниматься, более того, мы, естественно, займёмся тем, чтобы сотрудников, которые ответственны за всё это безобразие, привлечь ко всей возможной ответственности», — заявил Тодоров.

Комментариев правоохранительных органов агентство пока не приводит.