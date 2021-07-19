Экс-замглавы ФСИН Максименко продлили арест до конца октября

Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста бывшему заместителю директора ФСИН Валерию Максименко, обвиняемому в двух преступлениях коррупционной направленности, передаёт ТАСС.

«Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении обвиняемому Максименко меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 26 октября», — сказали агентству в суде.

Максименко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении крупной взятки. Он был задержан в ноябре 2020 года.

В марте сообщалось, что экс-замглавы ФСИН переболел COVID-19 и провёл почти месяц в тюремной больнице.