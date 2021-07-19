Экс-замглавы ФСИН Максименко продлили арест до конца октября
- © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
«Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении обвиняемому Максименко меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 26 октября», — сказали агентству в суде.
Максименко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении крупной взятки. Он был задержан в ноябре 2020 года.
В марте сообщалось, что экс-замглавы ФСИН переболел COVID-19 и провёл почти месяц в тюремной больнице.