Экс-замглавы ФСИН Максименко продлили арест до конца октября

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Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста бывшему заместителю директора ФСИН Валерию Максименко, обвиняемому в двух преступлениях коррупционной направленности, передаёт ТАСС.
Экс-замглавы ФСИН Максименко продлили арест до конца октября
  • © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

«Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении обвиняемому Максименко меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 26 октября», — сказали агентству в суде.

Максименко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении крупной взятки. Он был задержан в ноябре 2020 года.

В марте сообщалось, что экс-замглавы ФСИН переболел COVID-19 и провёл почти месяц в тюремной больнице.

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