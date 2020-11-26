СК сообщил о задержании экс-замглавы ФСИН Максименко

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Бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями.
СК сообщил о задержании экс-замглавы ФСИН Максименко
  • РИА Новости

Об этом сообщил Следственный комитет России. 

«Он задержан, и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе между территориальными управлениями ФСИН и ведомственного ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу».

Отмечается, что «строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения».

«В результате его действий не исполнена ФЦП на 2018—2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей, не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинён ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов», — заявили в СК.

Следователи проводят необходимые мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы.

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