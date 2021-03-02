В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО экс-замглавы ФСИН Максименко

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RT
Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, арестованный по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, переболел COVID-19 и провёл почти месяц в тюремной больнице. Об этом рассказал специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин.
В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО экс-замглавы ФСИН Максименко
  • © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

По словам Клина, на днях Максименко вернули из больницы обратно в СИЗО «Лефортово».

«Заболел COVID-19 и 29 дней провёл в больнице (при СИЗО «Матросская Тишина». — RT). Неделю назад выписали, теперь восстанавливаюсь», — сказал Максименко. 

По его словам, в тюремную больницу доставили его на шестой день болезни с температурой 39 и поражением 60% легких. 

«Даже не помню, вставал ли. Не то что попрощался со всеми, но думал, что шансов выкарабкаться меньше, чем 50 на 50», — вспоминает Валерий Максименко.  

В ОНК рассказали, что сокамерник Максименко тоже заболел коронавирусом, но его выписали раньше.

Клин отметил, что при этом Максименко выступает за вакцинацию. 

«Прививаться надо, я всем близким написал, чтобы прививались. И когда во ФСИН курировал здравоохранение, всегда настаивал на полной вакцинации, и, по-моему, сейчас всех здесь (в учреждениях ФСИН. — RT) надо вакцинировать от COVID-19», — заявил бывший замглавы ведомства. 

По оценке Максименко, бытовые условия в больнице «Матросской Тишины» лучше, чем в «Лефортове». 

«Там в камере не только холодильник и телевизор, но и душ, и система электронной почты «ФСИН-письмо», и электронный магазин «ФСИН-покупка», — рассказал бывший замдиректора ФСИН. 

Также Максименко заявил правозащитникам, что на своём посту пытался добиться установки душевых в камерах «Лефортова», но к его мнению не прислушались. 

Максименко признался, что в больнице «скучал по «Лефортову» из-за хорошего питания в этом СИЗО.

Ранее Максименко говорил правозащитникам, что еда в этом СИЗО лучше, чем в тюрьмах Европы и Азии

26 ноября стало известно, что Максименко задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

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