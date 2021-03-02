В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО экс-замглавы ФСИН Максименко
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По словам Клина, на днях Максименко вернули из больницы обратно в СИЗО «Лефортово».
«Заболел COVID-19 и 29 дней провёл в больнице (при СИЗО «Матросская Тишина». — RT). Неделю назад выписали, теперь восстанавливаюсь», — сказал Максименко.
По его словам, в тюремную больницу доставили его на шестой день болезни с температурой 39 и поражением 60% легких.
«Даже не помню, вставал ли. Не то что попрощался со всеми, но думал, что шансов выкарабкаться меньше, чем 50 на 50», — вспоминает Валерий Максименко.
В ОНК рассказали, что сокамерник Максименко тоже заболел коронавирусом, но его выписали раньше.
Клин отметил, что при этом Максименко выступает за вакцинацию.
«Прививаться надо, я всем близким написал, чтобы прививались. И когда во ФСИН курировал здравоохранение, всегда настаивал на полной вакцинации, и, по-моему, сейчас всех здесь (в учреждениях ФСИН. — RT) надо вакцинировать от COVID-19», — заявил бывший замглавы ведомства.
По оценке Максименко, бытовые условия в больнице «Матросской Тишины» лучше, чем в «Лефортове».
«Там в камере не только холодильник и телевизор, но и душ, и система электронной почты «ФСИН-письмо», и электронный магазин «ФСИН-покупка», — рассказал бывший замдиректора ФСИН.
Также Максименко заявил правозащитникам, что на своём посту пытался добиться установки душевых в камерах «Лефортова», но к его мнению не прислушались.
Максименко признался, что в больнице «скучал по «Лефортову» из-за хорошего питания в этом СИЗО.
Ранее Максименко говорил правозащитникам, что еда в этом СИЗО лучше, чем в тюрьмах Европы и Азии.
26 ноября стало известно, что Максименко задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями.