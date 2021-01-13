ОНК: экс-замглавы ФСИН заказал в ларьке СИЗО «Лефортово» туалетную бумагу на 8 тысяч рублей

Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, арестованный по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, заказал в ларьке СИЗО «Лефортово» туалетную бумагу на 8 тыс. рублей, поскольку бесплатной, по его словам, выдают мало. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

Как рассказал один из членов комиссии, Валерий Максименко в ходе беседы с правозащитниками заявил, что впервые за время нахождения в СИЗО получил прайс-лист ларька, где можно приобрести предметы первой необходимости.

«Он заказал на 8 тыс. рублей туалетной бумаги, которая как раз таким предметом и является», — отметил собеседник RT.

Правозащитник пояснил, что заключённым российских СИЗО бесплатно полагается 24 метра туалетной бумаги в месяц, то есть всего один рулон.

«Конечно, одного рулона в месяц арестованным не хватает, а в передачах этот предмет гигиены в СИЗО не принимают, поскольку считается, что бумагу могут пропитать наркотиками или даже ядом. Поэтому все заключённые, имеющие деньги на лицевом счёте, закупают её в тюремных магазинах», — добавил представитель ОНК.

Ранее Максименко говорил правозащитникам, что еда в этом СИЗО лучше, чем в тюрьмах Европы и Азии.

26 ноября стало известно, что Максименко задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Позднее Басманный суд Москвы отправил его под арест на два месяца.