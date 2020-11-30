В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО бывшего замглавы ФСИН Максименко

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RT
Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, арестованный по обвинению в злоупотреблении полномочиями, помещён в СИЗО «Лефортово». Об этом RT сообщил член ОНК Александр Хуруджи.
В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО бывшего замглавы ФСИН Максименко
  • © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

«Валерий Максименко находится один в двухместной камере. Он сказал, что в «Лефортово» оказалось на удивление хорошее питание», — сказал Хуруджи.

Он привёл слова Максименко.

«Я снимал пробу питания во многих тюрьмах, и в России, в Европе, и странах Азии, и могу сказать, что в «Лефортово» — лучшее, что доводилось пробовать», — процитировал правозащитник экс-заместителя ведомства.

В свою очередь, обвиняемый в государственной измене экс-журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов заявил правозащитникам, что ему в СИЗО не хватает яиц.

«Куриные яйца дают только больным, и в передачах с воли их не принимают», — отметил он в беседе с правозащитниками.

Представитель администрации СИЗО подтвердил его слова, пояснив, что яйца не принимают, поскольку они считаются скоропортящимся продуктом, а в питании для заключённых яйца назначаются в качестве диеты врачами.

26 ноября стало известно, что Максименко задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Позднее Басманный суд Москвы отправил его под арест на два месяца.

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