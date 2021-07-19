В Госдуме высказались по поводу планов проверять домашние задания с помощью ИИ

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Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России до 2030 года планируется организовать проверку около 50% домашних заданий школьников с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
В Госдуме высказались по поводу планов проверять домашние задания с помощью ИИ
  • РИА Новости

«Моё отношение к этому процессу сложное. С одной стороны, я понимаю, что учителя безумно перегружены, поэтому хотелось бы отчасти разгрузить российских педагогов. С другой стороны, я не знаю, насколько качественно ИИ будет проверять, например, школьные сочинения», — отметил Смолин.

Депутат считает, что нужно провести эксперимент и понять, что из этого следует.

«Если проверять задания по математике и другим точным наукам достаточно просто (я надеюсь, что ИИ разберётся, что могут быть разные способы решения задач), то проверять творческие работы достаточно сложно. Мне представляется, что пока мы вряд ли можем поручить ИИ проверку творческих работ», — заключил он.

Ранее стало известно, что в России до 2030 года планируется организовать проверку около 50% домашних заданий школьников с помощью ИИ.

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