В России планируют проверять домашние задания с помощью ИИ

В России до 2030 года планируется организовать проверку около 50% домашних заданий школьников с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на паспорт стратегии цифровой трансформации образования, подготовленный Минпросвещения России.

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РИА Новости