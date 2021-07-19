В России планируют проверять домашние задания с помощью ИИ
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- РИА Новости
«Результаты: до 2030 года — 50% домашних заданий проверяется автоматически с использованием экспертных систем ИИ», — говорится в документе.
В нём уточняется, что эту разработку планируется реализовать в рамках создаваемого сервиса «Цифровой помощник учителя».
Также, как ожидается, до 2024 года 100% школ в России перейдут на безбумажные технологии в организации образовательной деятельности. При этом планируется, что доля электронного документооборота составит 90%.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в ведомстве готовы рассмотреть альтернативные Единому государственному экзамену механизмы оценки знаний учащихся.