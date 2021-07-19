Турчак заявил, что в регионах будут созданы штабы для контроля цен на продукты

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в каждом регионе до конца недели должны быть сформированы штабы для контроля цен на продукты.

Соответствующая информация опубликована на сайте «Единой России».

По его словам, они будут работать по аналогии с созданным федеральным штабом «Единой России».

«В состав штабов субъектов России должны войти представители региональных органов власти. Мы ставим этот вопрос на контроль в ежедневный режим, собираем информацию с мест», — заявил Турчак.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с ценами на продукты.