Турчак заявил, что в регионах будут созданы штабы для контроля цен на продукты
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Соответствующая информация опубликована на сайте «Единой России».
По его словам, они будут работать по аналогии с созданным федеральным штабом «Единой России».
«В состав штабов субъектов России должны войти представители региональных органов власти. Мы ставим этот вопрос на контроль в ежедневный режим, собираем информацию с мест», — заявил Турчак.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с ценами на продукты.