ЕР предложила отраслевым союзам и ретейлерам заключить соглашение о снижении цен

Партия «Единая Россия» рекомендовала правительству России способствовать заключению соглашений торговых сетей с отраслевыми союзами о снижении наценок на продукты первой необходимости.

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев огласил комплекс мер на совещании «Единой России» по сдерживанию цен на продукты питания, говорится в сообщении на сайте партии.

«Предлагаем правительству России рекомендовать торговым сетям срочно подписать соглашения с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары, прежде всего на овощную продукцию», — заявил он.

Также в «Единой России» рекомендовали установить право органов исполнительной власти регионов контролировать исполнение указанных соглашений на местах.

Кроме того, партия заявила о необходимости организации в регионах поставки сельхозпродукции от производителей для её реализации на городских рынках и ярмарках без посредников на весь период уборки урожая.

Ранее статс-секретарь — замминистра Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг России будет требовать от ретейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей транслировалось и в стоимость продукции в магазинах.