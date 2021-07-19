От ретейла потребуют снижать цены на овощи вслед за производителями

Минпромторг России будет требовать от ретейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей транслировалось и в стоимость продукции в магазинах. Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра Виктор Евтухов.

Как передаёт РИА Новости, председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев на совещании «Единой России» с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты проинформировал, что ассоциация ожидает падения стоимости закупки овощей у поставщиков с новым урожаем.

По его словам, уже сейчас можно констатировать снижение цен закупки по капусте, картофелю, луку, моркови, свёкле.

«Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку», — сказал, в свою очередь, Евтухов.

Он подчеркнул, что потребитель должен видеть это на полках торговых сетей, «во всяком случае, крупных, которые задают сегодня тон, прежде всего в ценовой политике в Российской Федерации».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал сотрудников Минсельхоза оперативно реагировать на возможные изменения цен на продукты.

16 июля URA.RU передавало, что в одном из сёл ЯНАО овощи и фрукты подорожали на 150%.