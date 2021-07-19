Эксперт высказался по поводу предложения ужесточить правила техосмотра
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
«Предложение возить с собой ещё диагностическую карту и предъявлять инспектору — это странно»,— выразил мнение Кадаков.
Как добавил специалист, с одной стороны, существует тренд на цифровизацию во всех областях, с другой — появляется предложение обязать водителя возить лишние документы, что странно.
«Не говоря уже о том, что в этом случае непонятно, как будут штрафовать за одно и то же нарушение. Если инспектор выписал человеку штраф за отсутствие диагностической карты, а потом он ещё попал под камеру в тот же день, например. За одно и то же нарушение будет приходить два штрафа?» — заявил эксперт.
Он отметил, что, поскольку проект готовился с участием операторов ТО, «заинтересованная сторона здесь понятна».
«Но я считаю, что смотреть нужно не с точки зрения операторов ТО, а с точки зрения водителей и реальной безопасности», — заключил собеседник RT.
Ранее, как сообщал «Коммерсантъ», в альтернативном плане, который, как уточняется, готовился с участием операторов ТО, Совфед предлагает сохранить обязательный техосмотр, ужесточив существующие правила.
В частности, предложено перенести срок вступления поправок к КоАП, согласно которым, если диагностическая карта, подтверждающая прохождение ТО, не оформлена, владелец получит штраф в размере 2 тыс. рублей при фиксации нарушения дорожной камерой, с 1 марта 2022 года на 1 октября 2021 года.
При этом предлагается внести ещё одно изменение: обязать водителей возить ДК с собой и предъявлять инспектору.