Эксперт высказался по поводу предложения ужесточить правила техосмотра

Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что комитет Совета Федерации по экономической политике направил в кабмин собственный план реформирования системы техосмотра автомобилей.

«Предложение возить с собой ещё диагностическую карту и предъявлять инспектору — это странно»,— выразил мнение Кадаков.

Как добавил специалист, с одной стороны, существует тренд на цифровизацию во всех областях, с другой — появляется предложение обязать водителя возить лишние документы, что странно.

«Не говоря уже о том, что в этом случае непонятно, как будут штрафовать за одно и то же нарушение. Если инспектор выписал человеку штраф за отсутствие диагностической карты, а потом он ещё попал под камеру в тот же день, например. За одно и то же нарушение будет приходить два штрафа?» — заявил эксперт.

Он отметил, что, поскольку проект готовился с участием операторов ТО, «заинтересованная сторона здесь понятна».

«Но я считаю, что смотреть нужно не с точки зрения операторов ТО, а с точки зрения водителей и реальной безопасности», — заключил собеседник RT.

Ранее, как сообщал «Коммерсантъ», в альтернативном плане, который, как уточняется, готовился с участием операторов ТО, Совфед предлагает сохранить обязательный техосмотр, ужесточив существующие правила.

В частности, предложено перенести срок вступления поправок к КоАП, согласно которым, если диагностическая карта, подтверждающая прохождение ТО, не оформлена, владелец получит штраф в размере 2 тыс. рублей при фиксации нарушения дорожной камерой, с 1 марта 2022 года на 1 октября 2021 года.

При этом предлагается внести ещё одно изменение: обязать водителей возить ДК с собой и предъявлять инспектору.