«Ъ»: в Совфеде предлагают ужесточить правила техосмотра

Комитет Совета Федерации по экономической политике направил в кабмин собственный план реформирования системы техосмотра автомобилей.

Как пишет «Коммерсантъ», в альтернативном плане, который, как уточняется, готовился с участием операторов ТО, Совфед обязательный техосмотр предлагает сохранить, ужесточив существующие правила.

В частности, предложено перенести срок вступления поправок к КоАП, согласно которым, если диагностическая карта, подтверждающая прохождение ТО, не оформлена, владелец получит штраф в размере 2 тыс. рублей при фиксации нарушения дорожной камерой, с 1 марта 2022 года на 1 октября 2021 года.

При этом предлагается внести ещё одно изменение: обязать водителей возить ДК с собой и предъявлять инспектору.

Если карты нет, штраф по ст. 12.3 КоАП составит 500 рублей.

Как отмечает издание, каким образом будет исключено наказание дважды за одно и то же нарушение (штраф с камеры и штраф, вынесенный инспектором), в рекомендациях не поясняется.

Ранее сообщалось, что МВД России предлагает снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог для водителей, которые добровольно прошли техосмотр. По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, заинтересованным ведомствам предложено подготовить соответствующие изменения в законодательные акты.

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT поддержал предложение МВД России.