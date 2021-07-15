Автоэксперт поддержал идею снизить стоимость ОСАГО за прохождение ТО

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT поддержал предложение МВД России снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог для водителей, которые добровольно прошли техосмотр.

«Это хорошее предложение... Должен быть, с одной стороны, какой-то пряник, а с другой стороны — какой-то кнутик. Вот если они появятся, то система будет продолжать жить и развиваться. Если человек идёт проходить техосмотр и не просто для себя это делает, потому что я буду спокойнее спать, если буду уверен в техническом состоянии своего автомобиля, но ещё я за это получу, скажем, 5% скидки на покупку ОСАГО», — сказал он.

Эксперт считает, что также необходимо ввести санкционные меры для тех, кто не проходит ТО. Моржаретто напомнил, что в правилах дорожного движения есть большой список неисправностей, с которыми использовать автомобиль нельзя.

«Если сотрудник полиции видит на дороге автомобиль, который клубы дыма извергает в небо и у которого колёса смотрят в разные стороны, то он по закону обязан этот автомобиль остановить и потребовать или устранить неисправность на месте, или отправить автомобиль на штрафстоянку до устранения неисправности. Вот в таких случаях, может быть, ввести обязательный техосмотр, после того как человек привёл автомашину в божеский вид», — подчеркнул эксперт.

Ранее МВД России предложило снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог для водителей, которые добровольно прошли техосмотр.