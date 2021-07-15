МВД предложило снизить стоимость ОСАГО за добровольное прохождение ТО

МВД России предлагает снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог для водителей, которые добровольно прошли техосмотр. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

«МВД России полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев указанных категорий транспортных средств к добровольному прохождению процедуры технического осмотра», — сказал он на видео, опубликованном на сайте «МВД Медиа».

По его словам, такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО.

Заинтересованным ведомствам предложено подготовить соответствующие изменения в законодательные акты.

В июне Госдума приняла законопроект, который избавляет автомобилистов от необходимости проходить техосмотр для покупки полиса ОСАГО. Новый порядок вступит в силу 22 августа.

Ранее в МВД предложили сделать процедуру техосмотра автомобиля добровольной. В руководстве ГИБДД отмечали, что водители сами заинтересованы в исправности своего транспорта.

Черников заявлял, что ожидает повышения спроса на проведение проверки технического состояния ТС.