Глава ГИБДД ожидает повышения спроса на техосмотры
- РИА Новости
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«Здесь, наверное, даже будет приток. Я так прогнозирую по добровольности», — сообщил Черников.
Он отметил, что теперь водитель будет получать диагностическую карту с проблемами в его транспортном средстве, которые надо устранить, а не для того, чтобы «просто получить документ».
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО.
С инициативой сделать процедуру прохождения техосмотра легковых автомобилей не обязательной, а добровольной ранее выступили в МВД.