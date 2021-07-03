Глава ГИБДД ожидает повышения спроса на техосмотры

Короткая ссылка
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что ожидает повышения спроса у водителей на проведение проверки технического состояния своих транспортных средств после отмены её обязательного прохождения.
Глава ГИБДД ожидает повышения спроса на техосмотры
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Здесь, наверное, даже будет приток. Я так прогнозирую по добровольности», — сообщил Черников.

Он отметил, что теперь водитель будет получать диагностическую карту с проблемами в его транспортном средстве, которые надо устранить, а не для того, чтобы «просто получить документ».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО.

С инициативой сделать процедуру прохождения техосмотра легковых автомобилей не обязательной, а добровольной ранее выступили в МВД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить