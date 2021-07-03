Глава ГИБДД ожидает повышения спроса на техосмотры

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что ожидает повышения спроса у водителей на проведение проверки технического состояния своих транспортных средств после отмены её обязательного прохождения.

«Здесь, наверное, даже будет приток. Я так прогнозирую по добровольности», — сообщил Черников.

Он отметил, что теперь водитель будет получать диагностическую карту с проблемами в его транспортном средстве, которые надо устранить, а не для того, чтобы «просто получить документ».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО.

С инициативой сделать процедуру прохождения техосмотра легковых автомобилей не обязательной, а добровольной ранее выступили в МВД.