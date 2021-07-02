Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательное проведение техосмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО.
Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО
  • АГН «Москва»

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как передаёт РИА Новости, теперь, чтобы получить полис ОСАГО, водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

Закон должен вступить в силу с 22 августа 2021 года.

С инициативой сделать процедуру прохождения техосмотра легковых автомобилей не обязательной, а добровольной ранее выступили в МВД.

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