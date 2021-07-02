Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательное проведение техосмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как передаёт РИА Новости, теперь, чтобы получить полис ОСАГО, водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

Закон должен вступить в силу с 22 августа 2021 года.

С инициативой сделать процедуру прохождения техосмотра легковых автомобилей не обязательной, а добровольной ранее выступили в МВД.