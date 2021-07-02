Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО
- АГН «Москва»
Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как передаёт РИА Новости, теперь, чтобы получить полис ОСАГО, водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.
Закон должен вступить в силу с 22 августа 2021 года.
С инициативой сделать процедуру прохождения техосмотра легковых автомобилей не обязательной, а добровольной ранее выступили в МВД.