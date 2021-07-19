Три человека погибли в результате ДТП под Воронежем
- РИА Новости
«По предварительным данным, водитель автомобиля
Lada Vesta выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузным автомобилем Volvo, которым управлял 37-летний местный житель», — приводит ТАСС сообщение.
В результате столкновения находившиеся в легковом автомобиле 21-летняя женщина и двое мужчин скончались на месте от полученных травм.
Ранее при ДТП на 322-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Рязанской области погибли три человека.