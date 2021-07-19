Три человека погибли в результате ДТП под Воронежем

Короткая ссылка
В результате столкновения легкового автомобиля и большегруза в Хохольском районе Воронежской области погибли три человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Три человека погибли в результате ДТП под Воронежем
  • РИА Новости

«По предварительным данным, водитель автомобиля
Lada Vesta выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузным автомобилем Volvo, которым управлял 37-летний местный житель», — приводит ТАСС сообщение.

В результате столкновения находившиеся в легковом автомобиле 21-летняя женщина и двое мужчин скончались на месте от полученных травм.

Ранее при ДТП на 322-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Рязанской области погибли три человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить