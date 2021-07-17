В ДТП в Рязанской области погибли три человека
- РИА Новости
Об этом информирует УМВД по региону.
«Сегодня примерно в 06:40 в Александро-Невском районе на 322-м километре автодороги Р-22 «Каспий» 50-летний житель Московской области, управляя легковым автомобилем Skoda, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем КамАЗ под управлением 22-летнего водителя», — сообщили в ведомстве.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Москве в результате ДТП погиб мотоциклист.