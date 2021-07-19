В Совфеде и Госдуме прокомментировали идею выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский и заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировали предложение выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию.
В Совфеде и Госдуме прокомментировали идею выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию
  • РИА Новости

Как подчеркнул Валерий Рязанский, «любые выплаты пенсионерам не помешают».

По его словам, подобные идеи должны подкрепляться организационными решениями.

«Поэтому сейчас это можно сделать только либо указом президента, либо постановлением правительства», — отметил сенатор.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв считает, что ускорение темпов вакцинации для России является одной из важнейших задач.

«Но страна большая, специфика различных регионов присутствует, и темпы вакцинации в различных регионах разные», — пояснил депутат.

По его мнению, определённая свобода действий в выборе стратегии противодействия COVID-19, введение жёстких мер ограничения на массовые мероприятия, стимулирование прививочной кампании должны оставаться на уровне регионов.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить