В Совфеде и Госдуме прокомментировали идею выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский и заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировали предложение выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию.

Как подчеркнул Валерий Рязанский, «любые выплаты пенсионерам не помешают».

По его словам, подобные идеи должны подкрепляться организационными решениями.

«Поэтому сейчас это можно сделать только либо указом президента, либо постановлением правительства», — отметил сенатор.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв считает, что ускорение темпов вакцинации для России является одной из важнейших задач.

«Но страна большая, специфика различных регионов присутствует, и темпы вакцинации в различных регионах разные», — пояснил депутат.

По его мнению, определённая свобода действий в выборе стратегии противодействия COVID-19, введение жёстких мер ограничения на массовые мероприятия, стимулирование прививочной кампании должны оставаться на уровне регионов.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19.