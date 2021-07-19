В Минсельхозе заявили, что не ожидают значительного роста цен на хлеб

Короткая ссылка
Минсельхоз России не ожидает существенного роста цен на хлеб, говорится в сообщении министерства.
В Минсельхозе заявили, что не ожидают значительного роста цен на хлеб
  • РИА Новости

Отмечается, что цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне.

«Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции... Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем», — цитирует РИА Новости заявление.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что производители хлеба предупредили ретейлеров о повышении цен на свою продукцию на 7—12%.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с «Вечерней Москвой» заявил о возможном росте цен на основные продукты питания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить