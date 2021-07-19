В Минсельхозе заявили, что не ожидают значительного роста цен на хлеб

Минсельхоз России не ожидает существенного роста цен на хлеб, говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне.

«Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции... Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем», — цитирует РИА Новости заявление.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что производители хлеба предупредили ретейлеров о повышении цен на свою продукцию на 7—12%.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с «Вечерней Москвой» заявил о возможном росте цен на основные продукты питания.