«Ъ»: производители предупредили о повышении цен на хлеб

Производители хлеба предупредили ретейлеров о повышении цен на свою продукцию на 7—12%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сеть супермаркетов «Верный».

«Поставщики обосновывают увеличение цен подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько заводов по производству хлеба неофициально подтвердили индексацию оптовых цен на свои продукты.

По словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, все виды сырья для производства хлеба стали в несколько раз дороже.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство страны на ежедневной основе продолжает тщательно следить за ценами на продукты, в том числе за их необоснованным повышением.

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН рассказал, как формируется цена на хлеб.