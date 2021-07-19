Хирурги из госпиталя Вишневского провели уникальную операцию на сердце полицейского

Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского провели уникальную операцию на сердце полицейского из Ростова-на-Дону, она прошла в подмосковном Красногорске.

Как сообщили в Минобороны, пациенту удалили объёмную 8-сантиметровую опухоль, которая росла из левого предсердия и опускалась в левый желудочек через митральный клапан. Опасная опухоль была смешанной: она соединяла в себе миксому и рабдомиому.

Хирурги обработали все сердечные камеры специальным лазером и электричеством, а также сделали аортокоронарное шунтирование и восстановили ритм сердца.

«Об уникальности операции говорит уже тот факт, что пациент после такой сложной манипуляции остался жив. Опухоль настолько проникла во все отделы сердца, что её невозможно было удалить ни рукой, ни инструментом», — сказал начальник госпиталя, генерал-майор медслужбы, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Александр Есипов.

Кардиохирургам пришлось вырезать сердце из груди, полностью разрезав его поперек, отметил он.

«Во время операции клиническая смерть у пациента наступала дважды», — добавил Есипов.

Операцию провела бригада специалистов под руководством начальника кардиохирургического центра, профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача России Александра Лищука.

После операции динамика восстановления пациента на хорошем уровне, отметили в министерстве, его будут готовить к выписке и реабилитации в амбулаторных условиях по месту жительства через неделю.

«Здесь работают профессионалы высшего уровня. Прекрасно понимаю, что доктор Александр Лищук и его команда спасли мне жизнь. Опухоль развивалась так стремительно, что счёт, похоже, уже шёл на дни», — рассказал сам пациент Владимир.

Как уточнили в оборонном ведомстве, в госпитале создана уникальная «гибридная операционная». Она представляет собой инновационный операционно-диагностический комплекс, который объединяет все современные кардиохирургические и диагностические технологии в едином блоке.

В нём можно проводить до 50 высокотехнологичных операций в месяц.