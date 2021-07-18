Объединение правозащитников «Команда 29» прекратило деятельность

Объединение правозащитников «Команда 29» объявило о прекращении своей деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

«В пятницу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Команды 29». Мы не согласны с этим… В этих условиях продолжение деятельности «Команды 29» создаёт прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск. Мы принимаем тяжёлое решение о прекращении деятельности «Команды 29», — сообщили в объединении.

Адвокаты продолжат оказывать услуги своим доверителям «в личном качестве», добавили там.

30 апреля в пресс-службе «Команды 29» сообщили, что глава правозащитного объединения Иван Павлов был задержан после обыска по месту его проживания.

Басманный суд Москвы избрал Павлову, обвиняемому в разглашении данных следствия, меру пресечения в виде запрета определённых действий.