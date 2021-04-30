Суд избрал адвокату Павлову меру пресечения

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Басманный суд Москвы избрал адвокату Ивану Павлову, обвиняемому в разглашении данных следствия, меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Суд избрал адвокату Павлову меру пресечения
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения», — сказали РИА Новости в пресс-службе суда.

В частности, юристу запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, пользоваться почтой, телефоном и интернетом.

Также он обязан своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд.

30 апреля в пресс-службе «Команды 29» сообщили, что глава правозащитного объединения Иван Павлов был задержан после обыска по месту его проживания.

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