Суд избрал адвокату Павлову меру пресечения

Басманный суд Москвы избрал адвокату Ивану Павлову, обвиняемому в разглашении данных следствия, меру пресечения в виде запрета определённых действий.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения», — сказали РИА Новости в пресс-службе суда.

В частности, юристу запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, пользоваться почтой, телефоном и интернетом.

Также он обязан своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд.

30 апреля в пресс-службе «Команды 29» сообщили, что глава правозащитного объединения Иван Павлов был задержан после обыска по месту его проживания.