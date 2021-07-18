В Якутию направили два самолёта на помощь в борьбе с лесными пожарами

В Якутию дополнительно направлены два самолёта Бе-200ЧС, которые будут помогать в тушении лесных пожаров.

«В течение суток в город Мирный прибудет воздушное судно Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, также ожидается прибытие второго самолёта Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону», — приводит РИА Новости сообщение экстренных служб региона.

Ранее в МЧС заявили о недопущении перехода огня от лесных пожаров на населённые пункты Якутии.

12 июля сообщалось о переброске дополнительных сил, в том числе пожарной авиации, в охваченные природными пожарами районы субъекта.