В Якутию направили два самолёта на помощь в борьбе с лесными пожарами
- РИА Новости
«В течение суток в город Мирный прибудет воздушное судно Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, также ожидается прибытие второго самолёта Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону», — приводит РИА Новости сообщение экстренных служб региона.
Ранее в МЧС заявили о недопущении перехода огня от лесных пожаров на населённые пункты Якутии.
12 июля сообщалось о переброске дополнительных сил, в том числе пожарной авиации, в охваченные природными пожарами районы субъекта.