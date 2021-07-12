В Якутии мобилизуют спецтехнику для тушения природных пожаров

Дополнительные силы, в том числе пожарную авиацию, перебрасывают в охваченные природными пожарами районы Якутии.

Как передаёт ОТР, горят 14 районов республики, в том числе национальный парк «Ленские столбы».

Кроме того, огонь угрожает шести посёлкам.

Из-за дыма резко осложнена ситуация и в самом Якутске. Уточняется, что специалисты непрерывно следят за качеством воздуха.

К настоящему времени в республике уже выгорел лес площадью более 1 млн га.

Как отмечается, в 2020 году природное бедствие охватило территорию в 6 млн га.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», на территории Севастопольского региона ввели особый противопожарный режим.