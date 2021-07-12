В Якутии мобилизуют спецтехнику для тушения природных пожаров

Короткая ссылка
Дополнительные силы, в том числе пожарную авиацию, перебрасывают в охваченные природными пожарами районы Якутии.
В Якутии мобилизуют спецтехнику для тушения природных пожаров
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

Как передаёт ОТР, горят 14 районов республики, в том числе национальный парк «Ленские столбы».

Кроме того, огонь угрожает шести посёлкам.

Из-за дыма резко осложнена ситуация и в самом Якутске. Уточняется, что специалисты непрерывно следят за качеством воздуха.

К настоящему времени в республике уже выгорел лес площадью более 1 млн га. 

Как отмечается, в 2020 году природное бедствие охватило территорию в 6 млн га.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», на территории Севастопольского региона ввели особый противопожарный режим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить