В Якутии мобилизуют спецтехнику для тушения природных пожаров
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Как передаёт ОТР, горят 14 районов республики, в том числе национальный парк «Ленские столбы».
Кроме того, огонь угрожает шести посёлкам.
Из-за дыма резко осложнена ситуация и в самом Якутске. Уточняется, что специалисты непрерывно следят за качеством воздуха.
К настоящему времени в республике уже выгорел лес площадью более 1 млн га.
Как отмечается, в 2020 году природное бедствие охватило территорию в 6 млн га.
Как ранее сообщал «Новый Севастополь», на территории Севастопольского региона ввели особый противопожарный режим.