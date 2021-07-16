В МЧС заявили о недопущении перехода огня на населённые пункты в Якутии

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Слаженная работа пожарных, спасателей, лесных служб, военных и местных жителей позволила не допустить перехода огня от лесных пожаров в на населённые пункты в Якутии. Об этом заявил замглавы МЧС России Илья Денисов.
В МЧС заявили о недопущении перехода огня на населённые пункты в Якутии
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Несмотря на сложную ситуацию, благодаря слаженным действиям пожарных, спасателей, лесных служб, военных, добровольцев и местных жителей в Якутии не допущено перехода огня на населённые пункты», — приводит РИА Новости сообщение.

Денисов отметил, что пожарные в течение двух месяцев перемещаются из района в район Якутии, на очаги пожара было сброшено около 4,5 тыс. т воды.

Ранее стало известно, что в Якутии зафиксировано 134 лесных пожара на площади более 858 тыс. га.

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