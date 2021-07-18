РБК: смертность от наркотиков в России в 2020 году выросла на 60%

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Росстат раскрыл данные о смертности в России от проблем с наркотиками. Как пишет РБК со ссылкой на ведомство, этот показатель в 2020 году на фоне пандемии вырос на 60%.
РБК: смертность от наркотиков в России в 2020 году выросла на 60%
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

По приведённым данным, смертность от причин, связанных с наркотиками, в 2020 году составила 7316 человек, при этом годом ранее было зафиксировано 4569 умерших.

В 2016—2018 годах из-за проблем с наркотиками в России ежегодно умирали 4,4—4,8 тыс. человек, говорится в материале.

Уточняется, что Росстат включает в категорию смертности от наркотиков людей, которые умерли от психических расстройств в результате злоупотребления наркотиками, а также тех, кто умер от случайного отравления наркотиками или галлюциногенами и от отравления наркотиками «с неопределёнными намерениями, не классифицированного в других рубриках».

В октябре 2020 года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что рост наркомании в России удалось приостановить.

При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что в стране растёт доля расстройств, вызванных употреблением спайсов, хотя в целом в стране отмечается снижение распространённости заболевания наркоманией.

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