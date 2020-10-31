Мурашко отметил снижение заболеваемости наркоманией в России

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении заболеваемости наркоманией в стране, однако отметил, что растёт доля расстройств, вызванных употреблением спайсов.
Мурашко отметил снижение заболеваемости наркоманией в России
  • © РИА Новости / Пресс-служба Государственной думы РФ

Об этом он сказал на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ЦФО.

«В настоящее время в ЦФО, повторяя тенденцию по Российской Федерации, отмечается снижение распространённости заболевания наркоманией», — цитирует Мурашко ТАСС.

Министр рассказал, что в 2019 году в ЦФО было зарегистрировано 65 тыс. пациентов с наркоманией, что на 17,9% ниже, чем в 2015 году.

В общем по России за этот же период снижение составило 24,2% — с 311 тыс. случаев до 236 тыс.

При этом наблюдается рост с 35 до 38% доли расстройств, которые вызваны употреблением новых психоактивных веществ — спайсов и солей.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что рост наркомании в России удалось приостановить.

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