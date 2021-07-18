Собянин рассказал о снижении числа выявляемых случаев COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что число новых случаев коронавирусной инфекции за последний месяц снизилось почти в два раза по сравнению с пиком.

«Причём это не несколько дней, а уже четвёртую неделю. И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза», — приводит заявление мэра РИА Новости.

Он также подчеркнул, что уменьшилось число госпитализаций.

По его словам, этого удалось достигнуть благодаря принятым мерам и осознанности самих москвичей.

Ранее мэр заявил, что работодатели в столице выполнили задачу по вакцинации сотрудников.