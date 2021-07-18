Собянин рассказал о снижении числа выявляемых случаев COVID-19 в Москве
- РИА Новости
«Причём это не несколько дней, а уже четвёртую неделю. И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза», — приводит заявление мэра РИА Новости.
Он также подчеркнул, что уменьшилось число госпитализаций.
По его словам, этого удалось достигнуть благодаря принятым мерам и осознанности самих москвичей.
Ранее мэр заявил, что работодатели в столице выполнили задачу по вакцинации сотрудников.