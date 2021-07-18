Юрист рассказала, как избежать ошибок, которые могут стоить наследства

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Заместитель гендиректора юридической компании Urvista Светлана Петропольская в комментарии агентству «Прайм» рассказала о самых популярных ошибках россиян, которые могут привести к потере наследства.

Первой ошибкой специалист назвала нежелание граждан обратиться за помощью к юристам или нотариусам, что зачастую чревато потерей времени и своей доли. 

Второй в списке юриста числится пропуск сроков на вступление в наследство — что примечательно, зачастую это происходит по неуважительным причинам.

«Люди ошибочно думают, что смогут прийти к нотариусу уже спустя шесть месяцев и вступить в наследство. Однако это не так, закон строго регламентирует сроки. По общему правилу на вступление отводится довольно длительное время — шесть месяцев», — пояснила собеседница издания.

Наконец, ещё одна оплошность среди наследников часто заключается в недостойном поведении по отношению к наследодателю при его жизни, а именно — оказание морального давления, угрозы и прочее. По словам Петропольской, подобное поведение редко остаётся без внимания соседей и других лиц, контактирующих с наследодателем. В итоге это может стать поводом для оспаривания наследства в суде.

«Наследник признаётся недостойным, и наследственная масса распределяется в пользу других наследников», — подытожила юрист.

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