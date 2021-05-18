Адвокат рассказала, в каких случаях можно оспорить завещание

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Адвокат Ирина Зуй рассказала, в каких случаях можно оспорить завещание.
Адвокат рассказала, в каких случаях можно оспорить завещание
  • РИА Новости

«Судебные процессы из-за оспаривания завещаний не являются редкостью. Главные причины для оспаривания завещаний — нарушение требований законодательства при составлении самого документа или несогласие с параметрами завещания со стороны наследников», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, срок исковой давности для оспоримых завещаний — год, для «ничтожных» завещаний — три года. К категории ничтожных относятся документы, составленные с нарушением требований Гражданского кодекса.

Среди наиболее частых причин оспаривания — законные представители не дают согласия на составление завещания лицом в возрасте 14—18 лет, завещание составлено без учёта лиц, чья доля обязательно должна быть учтена в наследстве, завещание составляется недееспособным лицом, завещание составлено вследствие обмана, угроз или в неадекватном состоянии.

«Также завещание может быть оспорено в тех случаях, когда воля наследодателя выражена неоднозначно, отсутствует нотариальное удостоверение завещания, в тексте завещания присутствуют исправления и дополнения, внесённые нотариусом после нотариального удостоверения завещания», — уточнила Зуй.

Ранее адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразила мнение, что рост интереса к брачному договору связан с повышением юридической грамотности населения.

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