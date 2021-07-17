Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от COVID-19

Российский премьер Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«На фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в регионы. Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объёмов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «об этой работе нужно доложить в правительство до 21 июля».

Согласно данным на 17 июля, в России за сутки зарегистрировали 25 116 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 933 115 пациентов с COVID-19.

Как сообщала НСН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.