Фёдор Емельяненко высказался о сложных отношениях с братом Александром

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Легендарный боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко ответил на вопрос о своих отношениях с братом Александром.
Фёдор Емельяненко высказался о сложных отношениях с братом Александром
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Мне, конечно, неприятно то, что происходит. В семье так не должно быть, не должно быть таких отношений. От этого мне горько. Я надеюсь, что, возможно, в будущем Господь управит, изменится эта ситуация, изменятся эти отношения», — цитирует Фёдора Емельяненко ТАСС.

По его словам, он пока не видит предпосылок к изменению их отношений и на данный момент больше уделяет времени своей семье.

Между братьями Емельяненко существует давний конфликт, из-за которого они не общаются.

Ранее Фёдор Емельяненко допустил, что может завершить карьеру после ближайшего боя в Москве.

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