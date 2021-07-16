Фёдор Емельяненко высказался о сложных отношениях с братом Александром

Легендарный боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко ответил на вопрос о своих отношениях с братом Александром.

«Мне, конечно, неприятно то, что происходит. В семье так не должно быть, не должно быть таких отношений. От этого мне горько. Я надеюсь, что, возможно, в будущем Господь управит, изменится эта ситуация, изменятся эти отношения», — цитирует Фёдора Емельяненко ТАСС.

По его словам, он пока не видит предпосылок к изменению их отношений и на данный момент больше уделяет времени своей семье.

Между братьями Емельяненко существует давний конфликт, из-за которого они не общаются.

Ранее Фёдор Емельяненко допустил, что может завершить карьеру после ближайшего боя в Москве.