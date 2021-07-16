Ввоз лаймов из Бразилии в Россию приостановят с 19 июля

Короткая ссылка
Роспотребнадзор с 19 июля приостанавливает ввоз лаймов из Бразилии в Россию по причине превышения уровня остаточного количества пестицида бифентрина.
Ввоз лаймов из Бразилии в Россию приостановят с 19 июля
  • Pixabay

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в ходе контрольно-надзорных мероприятий на территории Российской Федерации в пищевой продукции «лайм» нарушений обязательных требований законодательства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что выявлено превышение максимально допустимого уровня остаточного количества пестицида бифентрина в цитрусовой культуре «лайм».

Ввоз продукции приостановлен с 19 июля до особого распоряжения.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано в беседе с Forbes заявил, что, по его мнению, пармезан «был ошибочно включён в пакет контрсанкций в отношении свежих продуктов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить