Ввоз лаймов из Бразилии в Россию приостановят с 19 июля

Роспотребнадзор с 19 июля приостанавливает ввоз лаймов из Бразилии в Россию по причине превышения уровня остаточного количества пестицида бифентрина.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в ходе контрольно-надзорных мероприятий на территории Российской Федерации в пищевой продукции «лайм» нарушений обязательных требований законодательства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что выявлено превышение максимально допустимого уровня остаточного количества пестицида бифентрина в цитрусовой культуре «лайм».

Ввоз продукции приостановлен с 19 июля до особого распоряжения.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано в беседе с Forbes заявил, что, по его мнению, пармезан «был ошибочно включён в пакет контрсанкций в отношении свежих продуктов».