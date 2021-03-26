Посол Италии призвал отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию

Посол Италии в России Паскуале Терраччано в беседе с Forbes заявил, что, по его мнению, пармезан «был ошибочно включён в пакет контрсанкций против свежих продуктов».

Он заявил о необходимости «внести коррективы в список контрсанкций».

«Речь идёт о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включён в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы», — отметил посол.

По его словам, в настоящее время «Роспотребнадзор изучает этот вопрос».

«Мы не хотим, чтобы контрсанкции были отменены, поскольку понимаем, что они должны быть симметричным ответом на санкции. Но мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена», — сказал Терраччано.

Как сообщает РБК, комментируя это заявление итальянского посла, в Роспотребнадзоре сообщили, что в обязанности ведомства «не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров».