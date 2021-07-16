На двух пляжах Серебряного Бора временно запретили купание

Московский Роспотребнадзор ввёл временный запрет на купание в зонах отдыха «Серебряный Бор — 2» и «Серебряный Бор — 3».

«В связи с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям с 16 июля 2021 временно до получения удовлетворительных результатов запрещено купание в зонах отдыха «Серебряный Бор — 2» и «Серебряный Бор — 3» (СЗАО), установлены знаки о запрете купания», — цитирует сайт «Москва 24» сообщение управления.

Отмечается, что семь зон отдыха в Москве остаются доступными для купания.

В Роспотребнадзоре уточнили, что ведомство также проводит систематический отбор проб песка на санитарно-химические, паразитологические, бактериологические и радиологические показатели.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о риске получить электротравму при купании в фонтане.