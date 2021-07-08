Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от купания в фонтанах в жару

Роспотребнадзор посоветовал не купаться в фонтанах в жаркую погоду во избежание травм и заболеваний.

«Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — сообщается на сайте ведомства.

Там также отметили, что есть риск получить электротравму, поскольку к фонтанам подведены различные подсветки и коммуникации.

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