Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от купания в фонтанах в жару
- РИА Новости
«Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — сообщается на сайте ведомства.
Там также отметили, что есть риск получить электротравму, поскольку к фонтанам подведены различные подсветки и коммуникации.
Ранее, как передавала НСН, синоптики рассказали, когда в Москве спадёт жара.