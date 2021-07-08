Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от купания в фонтанах в жару

Короткая ссылка
Роспотребнадзор посоветовал не купаться в фонтанах в жаркую погоду во избежание травм и заболеваний.
Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от купания в фонтанах в жару
  • РИА Новости

«Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — сообщается на сайте ведомства.

Там также отметили, что есть риск получить электротравму, поскольку к фонтанам подведены различные подсветки и коммуникации.

Ранее, как передавала НСН, синоптики рассказали, когда в Москве спадёт жара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить