Вышел выпуск проекта «ALT История» об американском корабле «Вилли Ди»

Вышел новый выпуск в рамках проекта RT «ALT История», посвящённый американскому кораблю времён Второй мировой войны «Вилли Ди».

«Герой этого видео — американский корабль времён Второй мировой. «Вильям Д. Портер» (или «Вилли Ди») вошёл в историю благодаря своим феерическим провалам. Ему не везло с самого рождения — уже на этапе строительства начались проблемы. Дальше — больше. Он чуть не подорвал сам себя, покушался на убийство самого Рузвельта. И это далеко не полный список косяков «Вилли Ди», — говорится в описании к видео.

Ранее в рамках проекта RT «ALT История» вышел выпуск, посвящённый императору Павлу I.