Вышел выпуск проекта «ALT История» об американском корабле «Вилли Ди»

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Вышел новый выпуск в рамках проекта RT «ALT История», посвящённый американскому кораблю времён Второй мировой войны «Вилли Ди».
Вышел выпуск проекта «ALT История» об американском корабле «Вилли Ди»
  • © ALT ИСТОРИЯ

«Герой этого видео — американский корабль времён Второй мировой. «Вильям Д. Портер» (или «Вилли Ди») вошёл в историю благодаря своим феерическим провалам. Ему не везло с самого рождения — уже на этапе строительства начались проблемы. Дальше — больше. Он чуть не подорвал сам себя, покушался на убийство самого Рузвельта. И это далеко не полный список косяков «Вилли Ди», — говорится в описании к видео.

Ранее в рамках проекта RT «ALT История» вышел выпуск, посвящённый императору Павлу I.

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