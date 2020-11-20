Вышел выпуск проекта «ALT История» про Павла I

Вышел новый выпуск в рамках проекта RT «ALT История», посвящённый императору Павлу I.

Зрители узнают, каким был бы мир, если бы Павлу I удалось спастись от заговорщиков.

«Павел всю жизнь боялся заговора. Указ о строительстве собственной резиденции он издал в первый же месяц царствования. Новый «неприступный дворец-замок» надлежало «строить с поспешанием». Но крепость со рвом и подъёмными мостами не смогла защитить императора», — заявили авторы проекта.

В новой резиденции император прожил только 40 дней.

Ранее вышел выпуск об альтернативном развитии исторических событий. Эпизод получил название «Мир без ядерного оружия».