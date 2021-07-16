Белых предъявили обвинение по делу о превышении полномочий

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых предъявили обвинение по уголовному делу о превышении полномочий.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с причинением тяжких последствий)», — заявили в СК.

В сентябре 2020 года сообщалось, что Белых, который отбывает наказание в колонии в Рязанской области, этапировали в Киров.

В 2018 году его приговорили к восьми годам колонии и штрафу по делу о взятках.

В июле 2021 года СК возбудил новое дело о превышении полномочий в отношении Белых.